宜蘭縣長林姿妙13日清晨遭廉政署搜索、約談，國民黨認為執政黨後續也將政治追殺台中市長盧秀燕。針對綠營猛攻盧秀燕，國民黨台北市議員羅智強今天(14日)在臉書表示，盧秀燕「真金，歡迎龍火煉」。此篇貼文也引來1萬名網友按讚。

羅智強14日在臉書貼文表示，盧秀燕真金，歡迎龍火煉。綠營猛攻盧秀燕，說捷運三井outlet站轉彎是為了顏家。可是三井outlet站是林佳龍「選輸轉生氣」自己設置、自己砍的耶。林佳龍原先設置的站點就在三井outlet對面，但選輸盧秀燕之後，高升交通部長的林佳龍突然變臉，派次長黃玉霖否決原案，不讓盧市長團隊取得用地。

羅智強認為，林佳龍一手推翻自己任內的規畫，還好盧市長不但有氣度、沒和林佳龍計較，更認真的為台中人找出了替代方案，延續被林佳龍卡關的建設。羅智強表示，盧秀燕明明就是幫林佳龍解決問題，龍友們卻說站點轉彎是為了顏家，胡謅目前的位置無法服務距離300公尺的三井，卻能服務1.8公里外的顏家土地，這種小畫家的能力，也算是嘆為觀止了；並強調轉彎後的站體，應可以服務更多民眾，該土地建校後可直接與捷運結合，比林佳龍所規畫的更好。

羅智強指出，盧秀燕真金不怕火煉，尤其歡迎「選輸轉生氣」的佳龍之火來煉，愈煉愈美麗。

網友紛紛說，「身為台中市民，明顯感受到盧市長用心市政。」、「民進黨要你們國民黨内亂，你們要團結才有力量。」、「真是可悲啊！現在選舉都不用政見，只要會抹黑就行了。」、「不能讓民進黨得逞。」、「不要太軟弱，對戰狼民進黨。」