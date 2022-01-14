台南市官田水雉生態教育園區目前有5座木製賞鳥亭、1間生態教室，屋頂都已腐朽待修，整修需250萬元。(劉秀芬攝)

台南市官田水雉生態教育園區目前有5座木製賞鳥亭、1間生態教室，屋頂都已腐朽待修，整修需250萬元，但園區每年總支出達600多萬元，除了向林務局等單位申請補助，還要向社會大眾籌募200多萬元才夠，要多募250萬實在是艱難的任務。

水雉園區2000年正式成立，由台南市政府向台糖公司租地，台鐵、高鐵公司贊助租地經費，由中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會接力公益認養管理。在相關單位努力下，水雉復育有成，數量從1998年的50隻逐年成長，2016年破千後，數量都維持在1000隻以上，去年更突破2000大關，達2252隻。

水雉園區除了將溼地整理打造成水雉棲地，還推廣友善耕作，提升在地農友生態保育觀念；推廣環境教育，讓全國民眾認識水雉生態，每年大小生態營隊不斷；園區內25口水塘更是水雉重要棲地，常見鳥友在觀鳥亭架著相機取景。

園區主任李文珍表示，園區內有5座木製賞鳥亭、1間生態教室，是鳥會向林務局申請經費建造，各棟屋頂都已老舊腐朽，急待整修，經建築公司估價，整修費用達250萬元。

台南市農業局表示，2018年曾請設計公司評估賞鳥亭整修費用，但因賞鳥亭建造時未申請建築物使用執照，相關補照作業及整修費用加起來就超過400萬元，而且建物非市府財產，補助維修於法有礙。

農業局表示，可行方式是台南鳥會將建物捐贈給市府，走完捐贈程序後，再補完成申請建照手續，才能編列預算整修，要財政、地政等相關單位合力配合解決問題。

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