疫情延燒！北市高中家長會聯合會受贈典禮照辦 採最高規格防疫 19:562022/01/14 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情延燒到北市，台北市高中家長會聯合會明將在大直典華舉辦600人餐會。（摘自台北市高中家長會聯合會臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情延燒到北市，台北市高中家長會聯合會明將在大直典華舉辦600人餐會，家長擔心會成為防疫破口；對此，北市教育局副局長陳素慧表示，已提醒家長聯合會要遵守防疫規定，不得逐桌進酒，北市副市長蔡炳坤則表示，不會出席。 高中聯合會體衛總召徐郁秦表示，大會將採最高標準的防疫措施；陳素慧表示，明天台北市高中家長聯合會將舉辦受贈典禮，雖然不是教育局所舉辦，但已提醒聯合會要遵守防疫規定。 北市疫苗預約再開放！30分鐘預約率達7成 景氣UP！徐旭東表態：願意買統一40％家樂福持股 #聯合會 #舉辦 #北市 #高中 #疫情延燒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市全國精品金工賽 下屆擴大辦理國際賽挑戰世界 12:462022/01/14 寶島 寒冬送暖！唐氏症基金會捐贈年菜給北市府 2千戶弱勢家庭受惠 16:532022/01/14 寶島 苗栗縣大漢之音開台20周年 舉辦10大藝術家聯展 18:002022/01/14 寶島 歡慶7週年！《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》與《臺北市立動物園》跨界合作Q＆A全新題型登場 13:452022/01/14 科技 民進黨若推「他」選台北市長 媒體人：對蔣萬安有利 08:112022/01/14 政治 北市疫苗預約平台今重啟！增7中型接種站 7大QA一次看 08:502022/01/14 生活 國民黨北市議員布局出爐 保守戰略僅提33席 競爭人選曝光 13:242022/01/14 政治 《其他股》北市西區門戶計劃新地標 海悅黃希文：打造美麗建築詩篇 11:422022/01/14 財經 台北市明門扶輪社 捐新北勤務機車及救災裝備 19:272022/01/14 寶島 北市護理師確診＋1 連搭5天板南線 04:102022/01/14 焦點要聞 脫北潮加劇 台北市八年外移22萬人 房價動能七都最弱 19:082022/01/14 財經 生活熱門新聞 學生西堤打工確診 中壢高商8字回應超催淚 - 生活 第三劑疫苗開打！1922預約平台重啟 19大QA一次看懂 - 生活 被戳中要害！新娘婚禮上放「1首歌」 新郎氣炸當場退婚 - 生活 桃園確診西堤員工住台北 足跡遍及北車、天母SOGO、北投自強市場 - 生活 嘉義市長者接種第3劑打氣冷 選打莫德納是BNT的10倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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