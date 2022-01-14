疫情延燒到北市，台北市高中家長會聯合會明將在大直典華舉辦600人餐會，家長擔心會成為防疫破口；對此，北市教育局副局長陳素慧表示，已提醒家長聯合會要遵守防疫規定，不得逐桌進酒，北市副市長蔡炳坤則表示，不會出席。

高中聯合會體衛總召徐郁秦表示，大會將採最高標準的防疫措施；陳素慧表示，明天台北市高中家長聯合會將舉辦受贈典禮，雖然不是教育局所舉辦，但已提醒聯合會要遵守防疫規定。