國史館14日舉行5G智慧展示大平台暨沉浸式劇場發表會，現場展示台灣歷史上的選舉主題，國史館長陳儀深、前副總統呂秀蓮出席並參觀展間。（鄧博仁攝）

國史館14日舉行5G智慧展示大平台暨沉浸式劇場發表會，現場展示台灣歷史上的選舉主題，國史館長陳儀深、前副總統呂秀蓮出席並參觀展間。（鄧博仁攝）

國史館14日舉行5G智慧展示大平台暨沉浸式劇場發表會，現場展示台灣歷史上的選舉主題，吸引民眾參觀相關文物。（鄧博仁攝）

國史館14日舉行5G智慧展示大平台暨沉浸式劇場發表會，現場展示台灣歷史上的選舉主題，國史館長陳儀深、前副總統呂秀蓮出席並參觀展間。（鄧博仁攝）

國史館14日舉行5G智慧展示大平台暨沉浸式劇場發表會，現場展示台灣歷史上的選舉主題，國史館長陳儀深、前副總統呂秀蓮出席並參觀展間。（鄧博仁攝）

國史館14日舉行5G智慧展示大平台暨沉浸式劇場發表會，在沉浸式劇場的虛擬空間中，讓民眾重返歷史場景。（鄧博仁攝）

國史館14日舉行5G智慧展示大平台暨沉浸式劇場發表會，現場展示台灣歷史上的選舉主題，吸引民眾參觀相關文物。（鄧博仁攝）

國史館14日舉行5G智慧展示大平台暨沉浸式劇場發表會，國史館長陳儀深（左）和前副總統呂秀蓮（右）出席啟動儀式並合影。（鄧博仁攝）

國史館自2021年1月起執行中央政府前瞻基礎建設「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示：5G 科技串聯應用計畫」，計畫共分4年實施。計有「建構智慧展示大平臺」、『運用5G高速網路辦理線上推廣」、「5G應用數位內容之基礎建設」等執行層面。以上計畫階段成果於14日舉行發表會，即發表《時遞·光域》展示網站與「國史館線上講堂」兩大智慧平臺，針對國史館相關展示內容與演講活動轉換為數位形式來整合呈現，不僅提升民眾觀賞的感官經驗與互動性，更能透過5G網路快速、低遲滯特性讓參觀民眾隨選隨看不受限。

發表會當天前副總統呂秀蓮蒞臨觀賞整部影片，看到當年往事，心有戚戚焉！呂秀蓮強調，科技只是手段，目的是要讓民眾認識歷史。談到她親身經歷的美麗島事件，呂秀蓮表示，不能忽略事件爆發前最重要的時代氛圍，當時國民黨對美台斷交無能應對，促成民眾自救運動，她說：所以高雄事件與其說是國民黨破壞人權等等，不是重點，要講的是國民黨無能保護台灣，人民自救運動。」

此次動畫主題有：中壢事件、高雄事件遊行路線與警民衝突、美麗島軍法大審等3部。一改過去偏重靜態方式的展示，透過執行5G科技發展計畫，觀眾在沉浸式劇場的虛擬空間中回到歷史場景體會事件的氛圍，用多重角度來看展，有助於促進重大歷史案件的再教育與省思。