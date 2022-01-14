美國總統拜登（Joe Biden）上任的第一年就多災多難，支持率已下滑至42%，且目前後勢也不被看好。不過「有線電視新聞網」（CNN）13日指出，雷根（Ronald Reagan）、柯林頓（Bill Clinton）等在離任時仍擁有極高支持率的美國總統，也同樣在執政初期陷入低潮，認為現在要稱拜登「失敗」還言之過早。

根據報導，拜登上任之後，不僅新冠肺炎（COVID-19）疫情多次升溫，還接連面臨在混亂中全面撤軍阿富汗、航運物流問題、黨內議員對主力政策唱反調、國內嚴重通貨膨脹等政治危機，支持率已跌至42%。且「重建美好未來」（Build Back Better）、《自由投票法》（Freedom to Vote Act）及《約翰．路易斯投票權促進法》（John Lewis Voting Rights Advancement Act）等法案，目前也都面臨卡關，讓外界懷疑拜登是否已是一名「注定失敗的總統」。

不過普林斯頓大學政治史教授傑里哲（Julian Zelizer）指出，雷根和柯林頓分別於1989年和2001年離任時，支持率皆高達68%，是近現代史上離任時支持率最高的美國總統。但雷根在經濟嚴重衰退下，1982年5月時支持率僅46%；柯林頓則無法於執政初期挽救經濟，加上兩黨皆不喜歡他的健康保險改革，導致其支持率一度於1993年6月跌至37%。

因此經常為CNN撰寫政治分析的傑里哲認為，雖然拜登目前確實面臨艱鉅挑戰，但許多美國總統最後都能從糟糕的執政生涯初期反彈，並成功連任，現在要稱拜登「失敗」還言之過早。