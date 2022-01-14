遠東百貨竹北店14日試營運，新竹縣長楊文科（左四）、遠東集團董事長徐旭東（左五）， 14日一起為遠百竹北店開箱。（莊旻靜攝）

遠東集團董事長徐旭東（左）稱讚新竹縣長楊文科（右）為道地客家人，楊文科說，過去農忙後回家休息，就會以這種坐姿放鬆。（莊旻靜攝）

誠品書店進駐遠東百貨竹北店，位於B2。（莊旻靜攝）

遠百竹北店具有City‘ Super ，方便在地人採買生鮮。（莊旻靜攝）

遠東百貨竹北店14日開始試營運，首日湧入萬人「開箱」，遠東集團董事長徐旭東、新竹縣長楊文科也一起「開門」迎客，該店將於20日正式營運，透過土樓的建築形式、客家花布及內部部分古蹟裝修，呈現客家風情，為慶開幕，業者推出優惠及滿額抽獎。

新竹縣政府與遠東集團簽訂竹北市停八BOT案，遠百竹北店經過將近5年籌備，14日試營運、20日正式開幕，全店有近350個櫃位，兼具百貨、超市、餐飲、休閒及公有停車場，另外還有公益空間，在一樓規畫150坪空間，作為十興里民活動中心，14日也同步啟用。

遠百竹北店建築體為地上10層、地下4層，7樓「客家古厝」選用在地紅磚，重現客家式平民住宅，由專業老師繪製仿舊圖樣，呈現古厝樸實之美。楊文科表示，此案為縣府增加權利金34億元，收入將為新竹縣增加更多建設及福祉。

徐旭東指出，竹北市過去缺少大型零售百貨，遠東冒險投入4、5年時間，促成遠百竹北店，十分現代化，期望新竹人未來可以此為傲。

遠百竹北店推出開幕優惠，包含百貨服飾滿5000送500抵用券，國際精品、大家電單日當筆滿一萬送一千十足抵用券等，試營運期間有不同卡友禮等。

該店亦有亞洲首間、全台獨家的Steven Madden複合咖啡店、Lady M、添好運、漢來上海湯包、添好運、City’ Super、誠品書店等，亦有許多新竹獨家精品櫃位。