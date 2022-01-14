國民黨主席朱立倫。(資料照片)

國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案接連戰敗後，檢討聲浪四起。對於敗選當天朱立倫未出面開記者會，黃暐瀚直言，黨主席沒有出來開記者會，浪槓（落跑）就是該被罵；陳揮文表示，國民黨從沒有改革檢討，如果朱立倫還是這樣，就繼續輸吧。

資深媒體人陳揮文今（14）日在《新聞大白話》表示，他不是國民黨黨員，國民黨都不檢討，反而是名嘴在檢討，如果朱立倫還是這樣，就繼續輸吧，自己走入歷史吧！

同台的黃暐瀚也認為，國民黨已經是父子騎驢，怎麼做都不對的情形，只有黨主席能解決此問題，所有好壞一肩扛，說到要做到。

黃暐瀚直言，因為先前神隱，現在去騎單車變成很搞笑，整個方向和態度不對，進退維谷。重點不是騎車，而是要國民黨贏。名嘴不負責國民黨勝敗，但黨主席要負責。讓國民黨贏，大家看到就會跟朱立倫敬禮，朱也不會被罵到臭頭。

資深媒體人黃暐瀚。(資料照片)

黃暐瀚質疑，國民黨的中心思想是什麼？要不要路線大辯論？要就開「黨是會議」，若要「共同決策」，就把大家找來，但共同決策後，如果年底選不好，是否就不關朱立倫的事？要講清楚。當黨主席就要負責成敗，若共同決策，年底輸了你也不下台嗎？很簡單，把KPI值訂出來，就是14個縣市加台北桃園，甚至再加新竹基隆，如果達不到，很清楚，年底就下台！不要再拖到2024，很簡單！

不過，黃暐瀚也預測，如果是大家一起決策，而年底又選不好，朱立倫也不會下台，因為他會推說是大家一起決定的。

至於「衛生紙事件」，黃暐瀚披露，國民黨中央黨部一樓的廁所，記者根本進不去，因此說廁所已經沒有衛生紙是黨中央放出來的消息，目的是要告訴大家，朱立倫已經很可憐了，罵朱立倫的人都是站著說話不腰疼！

資深媒體人陳揮文。(資料照片)

黃暐瀚直言，他看這麼多黨主席，這個黨主席沒有出來開記者會，浪槓（落跑）就是該被罵。突然說黨部都沒衛生紙，很可笑，這是黨中央放出來的消息。對此，黃暐瀚再度痛罵莫名其妙，要當黨主席，就要擔起來，用衛生紙來引起大家同情，沒有必要！

根據《信傳媒》12日報導，從去年6月江啟臣還在任時，黨中央1樓廁所就連衛生紙、擦手紙都沒有；如今朱立倫上任後，則是每週三中常會那天，因各地中常委會來，才多少放了一些。