國史館今天辦理「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示：5G 科技串聯應用計畫」第一階段成果展示，發表「時遞·光域」展示網站與「國史館線上講堂」兩大智慧平台，將相關展覽內容與演講活動，轉換為數位形式來呈現。

國史館館長陳儀深表示，國史館自110 年1月起執行中央政府前瞻基礎建設「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示：5G 科技串聯應用計畫」，第一年階段性完成「時遞·光域」展示平台跟「國史館線上講堂」，針對實體展覽內容與演講活動轉換為線上模式來整合呈現，是國史館走向數位展陳的重要里程碑。

計畫中另一件重要發表為針對台灣「重大歷史事件」（即中壢事件、高雄事件遊行路線與警民衝突、美麗島軍法大審）提出還原模擬調研報告，本館以整合、比對、分析的角度出發，搭配口述歷史訪談、照片、檔案、史料等製作動畫，陳儀深提到，如此作法是希望吸引年輕群眾的興趣與理解動機。

前副總統呂秀蓮女士在參觀劇場後參與座談，評論到高雄事件為人民自救運動而非暴力事件，軍法大審幸有國際力量及人權團體聲援，媒體自由在此時有很大的進展，民主種子在此次審判中誕生；身為事件當事人，她亦分享許多不為外人所知的觀看事件角度，給予現場觀眾深刻省思。

陳儀深隨後回應：「呂前副總統從國際外交遇挫為切入角度，談到美國臺灣人的救援以及辯護律師的策略，都是重要的補充。」