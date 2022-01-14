富旺國際（6219）14日在法說會指出，全台線上共有12個建案，加上今年將進場的3個新案，總銷合計達168.74億元，目前線上建案平均銷售率達80％，隨著各建案如預期進度完工且取得使用執照後，將為富旺未來整體營運成長帶來正面挹注。

富旺2021年合併營收31.86億元。觀察2021年雖然疫情影響整體房地產業的表現，相關工程與銷售進度皆有所遞延，然而在自住剛性需求帶動下，全台買賣移轉棟數估計將達到35萬棟，改寫近8年新高。

富旺統計全台線上12個建案，包括新竹站前富時代、站前新時代、讚時代、苗栗協奏曲、台中雍華、天際W-ONE、心海城、雲林雲科莊園、幸福好好、國際園首、高雄微美居鉑金特區與微美居御金特區等，2021年簽約戶數較2020年有57％的成長；尤其南台灣成交的比重拉升至52％，有助富旺未來營運長期穩健發展。

其中，富旺2021年第三季推出雲林斗南最大規模新案「國際園首」，佔地面積達1688坪，以149戶花園景觀宅及20戶透天別墅社區，打造雲林首座國際森態宅，總銷約10億元。由於該案緊臨雙鐵綠廊自行車道，且附近交通便利、生活機能成熟，在黃金產業的群聚效應下，頗受新婚夫妻、首購族等剛性購屋族群的青睞，銷售成績不俗。

展望未來，富旺積極開拓「建案+商用」不動產事業版圖，一方面整體在手成屋未銷售、線上12建案，加上即將登場的3個新案，總銷高達170.91億元，隨著完工交屋如預期進度，將挹注富旺未來營運正向成長；在獵地計畫方面，持續鎖定全台重點區域獵地規劃，採「小坪數、多案量」策略積極搶市。

另外，在商業不動產布局方面，富旺在台中高鐵特區打造首座符合ESG目標的「複合性商城」，初步規劃為地上兩層建物，全店面方式結合餐旅、商場及休閒娛樂等元素，正積極接洽國內外知名廠商進駐合作，有望於2023年試營運，預計貢獻富旺每年1億元營收，將成為帶動獲利穩健成長的小金雞，助攻富旺衝刺營運更上層樓。