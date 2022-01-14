副總統賴清德今天出席「台灣被動元件產業協會成立大會」，他希望，協會成為政府與業界之間的橋梁，並扮演串聯產官學研的角色，開發先進技術、製造高階產品，讓被動元件產業成為另一座護國神山，產值成為世界第一。

賴清德表示，台灣被動元件產業已發展50年，雖然不像半導體那麼受到媒體關注，但在電子零組件中是非常關鍵的一環，且產業產值已高居全球第二。被動元件能夠繼電路板、半導體之後，成為台灣另外一座護國神山，並期盼未來產值能夠成為世界第一。

她指出，要達到這個目標，他提供3個意見給大家參考。第一，被動元件產業協會務必成為政府與業界之間的橋梁，反映業界需求及建言給政府，讓政府的政策、法令、預算可以協助這個產業發展，解決各種問題，如此才能事半功倍，持續精進不斷。

第二，協會要扮演串聯產官學研的角色，開發先進技術、製造高階產品，如此才能躍居全球第一。

賴清德提到，被動元件早期是從影音產品為主的插腳式零件，因應科技產業、社會的進步，現在半導體、5G通訊、電動車及車用電子的需求，被動元件技術也不斷提升。未來產品如何去因應高頻、高功率、高溫穩定性，非常重要，特別是高階積層陶瓷電容（MLCC），在此領域技術如能有所精進，相信在市場上更能占有一席之地。

第三，要結合上、中、下游共同努力，成為「被動元件國家隊」，彼此有科技專業知識分享，才能不斷壯大。不只產業界，包括學界、政府等各自努力，成為雁行隊形一直向前行，產值的附加效益才會驚人，才有可能一舉成為全球第一。