香奈兒（CHANEL）為歡慶N°5香水誕生100周年打造的N°5系列珠寶全球巡展，繼巴黎、洛杉磯之後，即起登台，台北是全球巡展的第三個城市、也是壓軸展出的最後一站，可見香奈兒對台灣VIP的重視，全系列總共有123件作品，來台展出的珠寶有50件，總價超過12億2500萬，據悉珠寶展還未正式開展，已有多件作品被台灣VIP搶訂。

香奈兒為歡慶N°5香水誕生百周年打造的「55.55項鍊」，是品牌典藏的非賣品，全球僅在三個城市展出，台北即是其一，主石為55.55克拉祖母綠形切割鑽石。（CHANEL提供）

由香奈兒珠寶創意總監Patrice Leguereau操刀設計的N°5系列珠寶，原訂去年年中就要來台，但因疫情延至今日才與台灣VIP見面，這半年來全球VIP雖不能親眼鑑賞，仍透過網路搶訂下單，不少作品已經售出，幸好來台展出的50件作品當中，有21件是從未曝光的新作品，台灣VIP可以優先鑑賞。

香奈兒ETERNAL N°5 可轉換式項鍊是展場最具代表性的作品，1億8478萬7000元。（CHANEL提供）

除了從未曝光的新作品，展場最受矚目的焦點莫過於「55.55項鍊」，是香奈兒典藏的非賣品，主石是一顆55.55克拉的鑽石，是經過精算、從一顆破百克拉的原石完美切割而成的祖母綠切割鑽石，形象源自N°5香水的瓶身與瓶蓋外觀，也是俯看巴黎芳登廣場的美麗景緻，完美D色無瑕 (D Flawless)的極淨純白，藉此向N°5香水致敬。

瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）去年在巴黎參觀香奈兒珠寶展，佩戴ETERNAL N°5 可轉換式項鍊。（CHANEL提供）

另一件ETERNAL N°5可轉換式項鍊，是N°5系列珠寶最具代表性的作品，去年10月瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）在巴黎參觀香奈兒珠寶展時，就曾佩戴該作品亮相，該項鍊有四種轉換變化的佩戴方式，N°5鑽石鍊墜可單獨拆下當成胸針佩戴，將香奈兒的珠寶高超的鑲嵌工藝技術發揮得淋漓盡致。

香奈兒LUCKY N°5粉紅藍寶石與鑽石手鐲，1103萬7000元。（CHANEL提供）

至於來台展出從未曝光的21件新作品，包括香奈兒以黑白手法呈獻N°5 Black & White Silhouette系列珠寶，以縞瑪瑙勾勒瓶身線條，宛如懸浮於胸前柔韌的白色鑽石之上。另有一件N°5座鐘，以一整顆黃水晶打造瓶身，盒子以珍珠母貝鑲嵌縞瑪瑙，並飾以茉莉、玫瑰及依蘭依蘭花卉，十分精巧細緻。

香奈兒LUCKY N°5黃色藍寶石與鑽石手鐲，1016萬6000元。（CHANEL提供）

另有Lucky N°5系列珠寶，運用黃色藍寶石、粉紅藍寶石和鑽等詮釋幸運數字「5」，風格摩登現代，有了彩寶加持，讓幸運數字更添神奇力量。

香奈兒N°5香水傳香百年的傳奇，源自於1921年香奈兒女士(Gabrielle Chanel)邀請知名調香師恩尼斯鮑 (Ernest Beaux)打造一款「富女人味的女性香水」，香奈兒女士從眾多香水樣本當中，以自己的幸運數字「5」挑選了編號5的香水，並命名為N°5，當時香水瓶本身即是以珠寶為設計靈感，橫跨百年的今日，香奈兒改以N°5珠寶向香水致敬，今昔對照、古今呼應，別具意義。

香奈兒LUCKY N°5粉紅藍寶石與鑽石耳環 ，580萬9000元。（CHANEL提供）

香奈兒LUCKY N°5黃色藍寶石與鑽石項鍊，1917萬元。（CHANEL提供）

香奈兒LUCKY N°5粉紅藍寶石與鑽石戒指，1263萬5000元。（CHANEL提供）

香奈兒N°5系列黑白對比Black & White Silhouette 耳環，鑽石與瑪瑙，2540萬8000元。（CHANEL提供）

香奈兒N°5系列黑白對比Black & White Silhouette 項鍊，鑽石與瑪瑙，5235萬6000元。（CHANEL提供）

香奈兒N°5系列黑白對比Black & White Silhouette 戒指，鑽石與瑪瑙，2617萬8000元。（CHANEL提供）

香奈兒Ylang Ylang項鍊，鑽石、黃色藍寶石等，6467萬6000元。（CHANEL提供）

香奈兒N°5座鐘，瓶身以黃水晶打造，價格店洽 。（CHANEL提供）

香奈兒N°5系列Signature Bottle胸針，539萬元 。（CHANEL提供）

香奈兒Ylang Ylang戒指，鑽石、黃色藍寶石等，1184萬元。（CHANEL提供）