眾所皆知中古車的水很深！一名網友分享，他先前在新北一處車行以高於行情價20萬購入一輛中古車，沒想到才開4個月，引擎就突然爆開整輛車形同報銷，而他返回車行卻得到「個人問題」的回覆，讓他氣憤難平。

這名網友在臉書社團《爆料公社》發文，透露自己先前首次購車選擇購買中古車，他受他人介紹後，最終在新北樹林一間車行購入一輛老闆掛保證沒通病且「絕對沒問題的認證車」，但他事後才發現，自己買貴了，以高於行情價20萬入手。

原PO續說，結果他才駕駛4個月汽車引擎便爆開，開回原車行詢問時，車行竟甩鍋回應是他開車方式有問題才致此結果。此外，車行僅願意以當初他購車的一半價格，即30萬元賤價買回，還再推銷一部80萬元的轎車給他；更令原PO傻眼的是，他發現車行推薦的車在車行網站上僅標售50萬元，經歷車行種種不誠實的行為，忍不住讓他痛批，「毫無商業道德，有種被洗劫的感覺」。

文章曝光後，不少網友留言回應，「你完全是肥羊，不宰你宰誰啊？第一次不懂要找懂車的或花錢頂底盤檢查」、「認證是整體骨架車況認證，實際上引擎還是要找信任的技師幫忙評估 但也沒有絕對保證引擎可以開多久。」

也有網友表示，若要以80萬買二手車，他僅會考慮雙B跑車，不然同樣價錢還不如購入新車，且外行人實在難以分辨二手車的車況，車行口頭提及的車輛保證都是虛言，若真要購買須請懂車的朋友幫忙鑑定，才能避免踩雷。