韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie，有精緻外貌和模特兒級的好身材，更因為受到精品大牌CHANEL欽點為品牌大使，獲得「人間香奈兒」美名，她的穿搭也一直被粉絲爭相模仿；最近Jennie登時尚雜誌封面，大秀零贅肉馬甲線條，空靈眼神讓一票網友被美哭。

Jennie一直以來無論是私服還是現身活動的穿搭都會變成話題，近日她久違登上時尚雜誌《ELLE》韓國版封面，換上各種不同風格的衣物，像是米白色典雅套裝、CHANEL的紫色外套或小可愛、露背性感洋裝，甚至是緊身開高衩的史庫水（スク水），都完美駕馭。

其中多張照裡，Jennie結實的馬甲線條看不到任何贅肉，還有一雙白又細長的美腿，不僅展現個人魅力，又不失性感女人味；另外Jennie在照片中不是帶著空靈眼神，就是自信霸氣的模樣，不同面貌也讓大票粉絲被美哭，留言盛讚，「喔我的天啊，女神」、「美到令人窒息」、「找不到這麼完美的人了」。

前段時間Jennie才在個人IG分享趁假期，和好友去郊遊爬山的美照，受訪時也說到新年目標，「大自然的美是沒有東西能代替的，在過程中也獲得不少力量，更定下新年目標，就是身心都要比之前更健康」。