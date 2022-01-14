受到本土疫情升溫影響，新竹縣政府因應大量增加的搶打疫苗潮，於15日加開2場次、16日加開6場次，總共8場次的莫德納疫苗第3劑接種站，不需預約可隨到隨打。新竹縣長楊文科提醒，若人潮較多，請民眾耐心等候。

新竹縣COVID-19疫苗3大接種規畫，第1是68家新冠合約院所(9間醫院、46間診所、13鄉鎮市衛生所)；第2是規畫中大型接種站；第3則為機動式加開夜間或假日接種場次。

民眾可多利用竹縣疫苗地圖查詢13鄉鎮市疫苗接種訊息，或關注縣長臉書、衛生局疫苗專區及各地衛生所網站、FB等。

楊文科感謝各醫療院所積極配合3大接種規畫，也提醒民眾接種疫苗務必攜帶健保卡、接種紀錄卡(黃卡)，若接種紀錄卡遺失者，請提前回原接種單位或轄區衛生所辦理補發後才能順利完成接種。接種疫苗後，仍需維持防疫措施，包含「戴口罩、勤洗手、維持社交距離」等。

1月15、16日加開的8場隨到隨打接種場次分別為：

一、1／15周六上午9時至12時、下午1時30分至4時30分，地點在新豐松柏活動中心。

二、1／15周六上午9時至11時30分、下午1時30至4時，地點在中醫大新竹附設醫院。

三、1／16周日上午9時30分至11時30分，地點在新竹縣婦幼館。

四、1／16周日上午9時30分至11時30分，地點在中醫大新竹附設醫院。

五、1／16周日上午9時至12時、下午1時至4時，地點在中興里集會所。

六、1／16周日上午8時30分至12時、下午1時至4時，地點在新仁醫院。

七、1／16周日上午9時至12時、下午2時至5時，地點在大安醫院。

八、1／16周日上午8時30分至11時30分，地點在竹東鎮衛生所。