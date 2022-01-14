交通部公路總局長許鉦漳將屆齡退休，由路政司司長陳文瑞接任，路政司司長職務則由公路總局主任秘書林福山調陞。

交通部表示，公路總局長許鉦漳於16日屆齡退休後所遺職缺，奉行政院核定由本部路政司司長陳文瑞調陞，新任公路總局陳局長，現年55歲，國立臺灣大學土木工程研究所交通工程碩士，83年公務人員高等考試一級考試交通技術科及格，歷任臺北縣政府交通局副局長、主任秘書、新北市政府交通局副局長、本部公路總局主任秘書及本部路政司司長等職務。

而路政司司長職務，由公路總局主任秘書林福山調陞。新任路政司林司長，現年53歲，國立交通大學土木工程研究所碩士，87年公務人員高等考試三級考試交通工程科及格，歷任本部路政司簡任技正、公路總局監理組組長、副總工程司及主任秘書等職務。

交通部強調，上開人員對於新職務相關業務領域均非常嫻熟，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，並能以積極創新思維，再創佳績。