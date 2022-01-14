中華電信與法國國家電影聯盟(Unifrance)所舉辦的第12屆『我的法國影展』線上影展(MyFrenchFilmFestival)，在法國在臺協會的支持下，由MyFFF評審團精選29部法國電影，即日起至2月14日止在中華電信MOD與Hami Video獨家獻映。

MyFrenchFilmFestival為世界首創的線上法國影展，2011年推出後廣受好評，2021年在全球200個地區舉辦線上影展，共創下了超過1300萬的電影觀看次數。今年全球共有超過70個線上平台共襄盛舉，台灣則由中華電信MOD與Hami Video做為指定影音平台合作夥伴。

本次影展主題分為法式激情(French & Furious)、大膽青春（Bold Youth）、麻煩人生（Troubled Identities）、慾望情迷（A Cinema of Desire）、夜幕軼事（Night Tales)、時空旅程（voyage）與童趣動畫（Kids Corner）等七個單元共12部長片與17部短片，要讓全球體驗到法語電影的多元與活力。

本屆入圍電影包含香港影帝梁家輝演繹跨越種族與年齡的經典愛情電影《情人》，亦有《下車之前說愛你》、《直達車》、《狼少年泰迪》、《娜迪雅的蝶泳夢》、《絕命醫師》等多部法國坎城影展認證好片，讓台灣影迷不用出國也能參與這場一年一度重要法語電影盛宴。

「我的法國影展」29部精選好片，自即日起至2月14日於中華電信MOD與Hami Video線上影音獨家放映。喜歡法語電影的影迷朋友訂閱中華電信MOD全享包與Hami Video影劇館服務，即可在「我的法國影展」專區完整觀賞本屆影展電影。