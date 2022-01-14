包含郭阜林、陳鏞基、高國慶、林祖傑、江亮緯、林焌瀚、吳國豪等統一獅球員14日現身高雄鋼鐵人與桃園領航猿比賽場邊觀戰，充分展現棒籃一家親，郭阜林還自爆這是他第一次來到籃球場看球，也沒忘記替自己家開的「郭家豬腳」宣傳！

「我早就聽說PLG經營得很好，早就想要來體驗看看了，」郭阜林表示，「看完上半場，我就感受到現場很刺激，無論節奏、音樂都很棒，充分享受籃球樂趣，畢竟每當職籃開打，就是中職休兵，中職開打就換職籃休兵，感覺就像相互交接。」

出身高雄的郭阜林表示，以往南部運動風氣總是給人不如北部的形象，如今有了高雄鋼鐵人這支高雄在地球隊，相信可以打響南部運動風氣，不過他也沒忘記替自家豬腳打廣告，「這是我哥哥從爸爸那邊接下來的店，我當然想要盡力幫忙。」

郭阜林除了強調郭家豬腳「不錯吃」，更帶給現場的球員、媒體與工作人員享用南部風味，「我就是盡力幫忙曝光，之前我也會帶給隊友吃，然後希望他們發布社群媒體動態，感覺大家給的評價都還不錯，但我相信好還要更好的道理。」

其實郭阜林也跟籃球有著不同淵源，「雖然我對今天場上的球員不太熟悉，可是我以前曾在台灣體大跟台啤英熊後衛蔣淯安當了3年同學，直到後來我轉學為止，他都會教我打籃球，我也會教他打棒球，那些回憶很難忘記！」