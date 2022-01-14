因為不滿立陶宛政府政策，當地時間13日有數百人聚集在首都維爾紐斯議會大廈外舉辦「自由捍衛者日」紀念活動，現場數百人聚集在獨立廣場上示威，要求政府下台。立陶宛總理、議長講話時，口哨聲和噓聲此起彼落，場面頗為尷尬。
陸媒《澎湃新聞》引述《立陶宛國家廣播電視台》報導稱，紀念活動開始後，立陶宛總統、總理、議長先後發言。期間，抗議者手舉「政府下台」、「反對強制接種疫苗」等標語，並高喊「可恥」，使得立陶宛總理希莫尼特的演講幾乎被口哨聲和噓聲掩蓋。
維爾紐斯警方發言人表示，活動當天，大約2500人聚集在議會大樓旁的廣場上，但不是所有人都是抗議者。紀念活動結束後，大約有750人留下來。
組織這次示威活動的負責人雷蒙達斯．格裡內維丘斯稱，抗議者一方面表達反對強制接種新冠疫苗的訴求，一方面要求現任政府下台。
《立陶宛國家廣播電台》與《澎湃新聞》在報導中都都沒有提到最近引發與中國之間外交爭端的台灣駐立陶宛代表處更名事件。
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