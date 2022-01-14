就英國軍情五處稱一名華人律師「替中國共產黨在英國從事政治干涉活動」一事，中國外交部發言人汪文斌今天（14日）在例行記者會回應，中國歷來奉行不干涉別國內政的原則。中方沒有必要也不會從事所謂的干預活動。「個別人可能是007電影看多了，產生過多不必要的聯想。」

BBC中文網報導，英國國家安全情報機構軍情五處透露，一名中共代理人秘密滲透到英國議會並干預英國政治。來自軍情五處的警告稱，長期在英國經營律師業務的李貞駒（Christine Ching Kui Lee）為中國共產黨（CCP）與現任議員和有意競選成為國會議員的人「建立了聯繫」，然後，她向政界人士捐款，資金來自在中國和香港的非英國人。軍情五處表示，任何與李接觸的人都應該「注意她的隸屬關係」及其「推進中共議程的活動」。

汪文斌對此表示，依據個別人的主觀臆想就發表捕風捉影、危言聳聽的言論，這是很不負責任的。中方希望英方有關官員不要發表沒有事實根據的言論，更不應借炒作「中國威脅論」來達到不可告人的政治目的。