針對美國可能會同盟友於北京冬奧會前後和期間在中國周邊繼續舉行軍事演訓活動，中國外交部發言人汪文斌今天（14日）在例行記者會上作出回應。他表示，北京冬奧會是體育盛事，疫情之下，各國都應該踐行「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言，通過一屆成功的冬奧會，為人類合作、共克難關帶來希望。

2021年12月2日，第76屆聯大協商一致通過了北京冬奧會奧林匹克休戰協議，敦促各國在北京冬奧會前後休戰並停止敵對運動。但有動向表明，美國可能會同盟友於北京冬奧會前後和期間在中國周邊繼續舉行軍事演訓活動。

汪文斌表示，北京冬奧會是體育盛事，疫情之下，各國都應該踐行「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言，通過一屆成功的冬奧會，為人類合作、共克難關帶來希望。

汪文斌指出，北京冬奧會奧林匹克休戰決議是第七十六屆聯大協商一致通過的，反映了聯合國所有成員的共識。這份決議敦促各國在北京冬奧會開幕前7天到北京冬殘奧會閉幕後7天，遵守奧林匹克休戰決議並停止敵對行動，呼籲各國努力促進和平與人類相互瞭解。

汪文斌呼籲，各方切實遵循這一精神，既是責任和義務，也是國際社會的共同期盼。「我們相信在奧林匹克精神的指引下，在各方共同努力下，中國一定能為世界奉獻一屆成功的奧運盛會，共同推動奧林匹克事業發展。」