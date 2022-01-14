富宇建設總經理鍾堯明表示，富宇建設以企業力量協助擴充醫療資源，攜手守護家園。（富宇建設提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎本土疫情升溫，守住台灣國境大門的桃園再度面對嚴峻防疫工作，去年大力捐贈物資設備的富宇建設，在立委鄭運鵬牽線下，再度慨捐救護車給桃園市府消防局坪頂分隊，富宇建設總經理鍾堯明表示，救護車特別依該分隊提出緊急救護需求所購置，以企業力量，擴充醫療資源，攜手守護家園。

富宇建設從嘉義出發，發跡於台中，現在北至新竹、桃園，南至嘉義都有富宇的建案，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，為讓企業資源更妥善運用，富宇慈善基金會自2015年起與富宇建設攜手，一步一腳印，逐年擴張公益服務範圍。

鍾堯明說，富宇長年積極耕耘社會公益，捐贈的救護車特別依分隊提出的緊急救護需求所購置，力求相關配備可充分、妥善地運用，希望以企業的力量，擴充醫療資源、延續富宇建設來自「家」的支撐，在緊急危難的時刻，承載著來自企業關懷與善意，即時且溫暖地接住每一個需要幫助的人。

桃園市消防局局長謝呂泉表示，國內受到疫情侵襲，桃園是國門之都，去年一整年出動2086趟，後送952名確診病患，今年伊始，十多天已運送確診病患上百人，感謝富宇建設適時捐贈救護車，意義重大。

富宇建設捐贈的救護車，具備標準車輛的長、寬尺寸，除一般緊急救護外，適用於「不能使用過高車身」的救護環境，例如山區、涵洞，或是車身較低的車輛通道等區域，不僅靈活性極高，內部空間的運用效益，為國內現有平頂救護車中更為優異的配置。

值得一提的是，內裝方面配備隨車進口的救護車硬體及救護配備、救護車硬體設備、標準救護裝備器材之外，更依使用單位需求，增購「可攜帶式心臟電擊器及生理監視器」系統一組，具備心電圖、心臟電擊、心肺復甦監控、血氧濃度、心臟節律、血壓監測等功能。

桃園市消防局坪頂分隊是近年才新設立的消防分隊，鄭運鵬出席捐贈儀式時表示，轄區人口持續增加，該區密集分布住宅及工廠，附近還有長庚醫院，自疫情以來，後送勤務增加，救護車等設備需求日益提高。

富宇建設強調，未來富宇建設也將以「永續、共好」的理念，踏實經營、深耕公益，實踐「從富宇，到賦予」的目標，以企業為行善做公益的重要平台，讓社會有更多角落感受富宇的熱情與溫暖。