一張保單「後患無窮」。宏泰人壽2021年因為薰衣草健康險附約漲費率，引發一連串風暴，不止被金管會開罰、要求恢復原狀並退費，宏泰人壽的申訴案亦飆高，去年前三季共345件，比率在壽險公司中應是第一高，2022年宏泰人壽痛定思痛，決定將「申訴清零」，列為今年重點發展計畫。

宏泰人壽14日表示，其公平待客持續發展計畫針對「弱勢客群一定保」、「高齡權益維護與差異化服務」、「申訴清零」、「偵測及預防不公平或錯誤行銷」及「客戶服務科技化與智能化」五大方向，將公平待客融入企業文化，並輔以內控制度，落實在作業流程，同時以客觀的數據分析，進行服務品質管制，持續改善客服流程。

壽險公司有1、2億張有效契約，因為對保單條文理解落差、理賠與否及理賠金額看法不同，還有行銷瑕疵等，每年都有不少申訴案，2021年每季都有逾千件的保險申訴案，且大型公司因為有效契約最多，申訴件往往也最多。

宏泰人壽2018年全年只有21件申訴案，2019年有62件，2020年有156件，到去年前三季飆高到345件，其中應有很大部分與薰衣草附約漲費有關，由於申訴比率及解決情況，亦會納入壽險公司評比，因此宏泰人壽積極要解決此問題。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲表示，公平待客持續發展計畫依照每個計劃，各設定衡量指標，並由專人專責將執行情形與進度量化後，做成數據分析報告，作為管理監督的依據，有效協助各單位改善。

宏泰人壽指出，以第一線面對保戶的客服中心為例，櫃檯服務滿意度問卷是最基本且最直接的作業參考指標，自2021年8月開始，為提升問卷填答的便利性，將問卷改為數位化方式，以手機QR code讓保戶隨掃隨填，讓保戶的意見更即時傳入，並回應與改善。