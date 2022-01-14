聯合國（UN）13日發表「2022年聯合國世界經濟情勢與展望」報告，指全球正面臨新一波新冠疫情惡化、勞動力不足、供應鏈問題和通膨壓力持續攀升等重大挑戰，因此預期今明兩年全球經濟成長率會持續縮小。

UN預測今年全球經濟成長率，將從去年創逾四十年新高的5.5％縮小至4％，明年進一步縮小至3.5％。

其估計去年全球通膨率上升至5.2％，較過去十年均值高出2個百分點。

UN負責經濟和社會事務的副秘書長劉振民（Liu Zhenmin）說：「我們仍處在極大不確定的時期裡。」

他指元月初以來全球經濟景象仍陰暗。新增工作職務數量仍未能彌補因疫情失去的職務量，女性與年青族群的就業問題特別嚴重，加上疫情惡化、供應鏈挑戰、許多地區通膨持續急速上升和債務問題等，令未來經濟籠罩在陰霾裡。

去年全球經濟穩健復甦，主要由消費支出、投資有所增加、和貨物貿易量超過疫前水準等因素帶動，但包括中國、歐盟和美國等重大經濟體，因貨幣與財政等振興措施的刺激作用開始消退和供應鏈中斷，令成長動量在去年底明顯放緩。

報告指已開發國家的勞動力不足，令供應鏈問題變嚴重並增加通膨壓力。大部份開發中國家的經濟成長與變革普遍轉弱。儘管大宗商品價格走高，有利經濟依賴商品出口的國家增加出口，但食物與能源價格不斷攀升觸發通膨壓力大增。

UN認為經濟依賴觀光業的國家復甦速度會特別緩慢，當中又以發展中的小島國情況最嚴重。