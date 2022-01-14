每逢農曆過年，台灣國民內衣店EASY SHOP都會推出一系列正宗獨家開運內衣，春節期間開運內衣始終是詢問度破表的人氣熱銷商品，越接近春節紅色內衣愈是大賣，是年度暢銷色的高峰期。今年EASY SHOP推出超過百餘款色開運內衣，要讓女性消費者針對自己的穿搭習慣、喜好、生肖或星座，選擇最適合自己的開運色搭配。

今年EASY SHOP開運內衣款式選擇更多樣化，有宅家舒壓必備無鋼圈款、低V性感款、側包集中款外，EASY SHOP更看好大罩杯、輕塑身及單品褲在過年期間將有一波熱賣潮，特別推出專為大罩杯女孩打造的穩定包覆加上無鋼圈舒適設計的「棉花糖素無痕大罩杯內衣」；還有不論體型S-4L都合適的「石墨烯魔塑褲」及單品抗菌內褲iMEWE蜜臀褲。

EASY SHOP表示，開運內衣「防擴雙C」系列，自推出以來就是長賣熱銷商品，這次適逢春節再度重磅回歸，並且大升級！獨家黃金比例推推片，默默守護胸型、收起多餘的肉肉、還能集中上挺不壓迫，這個款式杯挑胸型，適合追求輕薄舒適，又想要有集中爆乳胸型的女孩！

EASY SHOP表示，針對大罩杯女孩打造專屬的無鋼圈內衣「素無痕-大胸女孩素面bra」，除了是色彩飽滿豐富的甜美色系外，還是無痕內衣，是黑科技與人體工學的結合，專為豐滿體型設計，採用德國點膠進行貼合達到透氣延展，罩杯夾層加上太空棉增加穿著穩定，還有俗稱副乳煞車片的側包剪裁，穿了更包覆、顯瘦！