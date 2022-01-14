一名男子下班時發現機車被放不明物品，拿起查看後被炸傷。（民眾提供／邱立雅竹市傳真）

新竹科學園區台積電12廠P8在14日傍晚5時許發生一起爆炸意外，一名37歲台積電陳姓外包商，下班準備騎乘機車時發現機車前方置物箱有一包不明物體，拿起查看時突然發生爆炸，爆炸造成右手、右胸與右腰受傷，目睹民眾嚇得趕緊報案，救難人員檢傷後緊急將之送往新竹市馬偕醫院救護，警方獲報後也封鎖現場採證調查釐清事發原因。

該起爆炸事件發生在台積電新建工程機車停車場，陳男當天傍晚下班準備回家時，發現置物箱遭人放入不明包裹，待陳男拿起查看時，該不明物體瞬間爆炸，造成陳男身體灼傷與撕裂傷，消防人員趕抵現場時，陳男已包紮完畢，檢傷發現陳男右手小指末段疑似遭炸斷。

竹科保二警方獲報後趕抵現場，緊急封鎖採證，調查發現該不明包裹內含乾電池，現場也遺留乾電池殘骸，警方懷疑該包裹是人為製造爆裂物，陳男向警消表示上方的毛巾是自己的，但底下的包裹並不知道是誰的，目前警方已全力調查偵辦，以釐清案情。