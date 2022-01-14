空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機11日下午3點多在嘉義縣東石外海水溪靶場墜海失事，針對昨已送鑑定的人體組織，今晚DNA證定結果出爐，嘉義地檢署表示，檢體經DNA比對，鑑驗結果與陳姓飛官之母存在一親等關係，研判所有採檢之檢體皆為陳姓飛官本人組織。

昨晚上8點左右軍方人員將前兩天打撈到的屍塊送至嘉義市立殯儀館，據了解，屍塊均為零星塊狀，包括7到8公分的拇指、皮膚及骨頭碎片等，另今下午水下搜尋作業人員也帶回5大袋機體殘骸，據聞包括生理組織頭皮、飛行服、抗G褲等，但現場軍方方人員不願證實。