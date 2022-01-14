兆豐國際商業銀行公告出售二筆不良債權。

兆豐國際商業銀行第一筆不良債權為5449900.20美元，事實發生日為1月14日，為出售Paragon Aircraft Leasing Limited之國際聯貸案債權(馬尼拉分行)。

兆豐國際商業銀行第二筆不良債權為7083335.76美元，事實發生日為1月14日，為出售Prime Aviation Leasing之國際聯貸案債權(馬尼拉分行)。

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