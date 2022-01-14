兆豐銀行出售二筆不良債權 21:262022/01/14 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐國際商業銀行公告出售二筆不良債權。 兆豐國際商業銀行第一筆不良債權為5449900.20美元，事實發生日為1月14日，為出售Paragon Aircraft Leasing Limited之國際聯貸案債權(馬尼拉分行)。 兆豐國際商業銀行第二筆不良債權為7083335.76美元，事實發生日為1月14日，為出售Prime Aviation Leasing之國際聯貸案債權(馬尼拉分行)。 林學圃傳辭世 泰豐售地機率增 兆豐中信富邦將告英業達 #不良債權 #兆豐國際 #商業銀行 #出售 #二筆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滴滴緩解賣壓 無限期禁員工售股 04:102021/12/29 全球財經 世茂系紓困 傳加速出售資產 04:102022/01/10 全球財經 世界銀行示警 陸房企無序去槓桿 恐波及經濟 04:102022/01/13 財經要聞 房企債壓大 傳三條紅線鬆綁 04:102022/01/08 全球財經 疫情打擊 長實退出飛機租賃業 04:102021/12/25 全球財經 《航運股》台船首艘自建貨櫃輪開工 擬出租或伺機出售 17:222021/12/30 財經 傳阿里巴巴將出售微博股份予上海文廣集團 徹底退出媒體投資 20:382021/12/31 兩岸 《國際金融》德銀和商業銀行遭減持 Cerberus賣股套現5億美元 11:252022/01/11 財經 恒大許家印 3億持股被強制出售 04:102021/12/25 全球財經 台灣銀行業信評 維持穩定 04:102021/12/25 金融．稅務 《金融股》中信證主辦「風青二」發行 競拍底標價100元 08:182021/12/28 財經 財經熱門新聞 日月光餐會照超養眼 4高衩辣妹「中空超胸」 網暴動：該轉職了 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣30年低薪驚人變化 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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