歷史悠久的大同足球隊今天完成法人身分的補選與改名，今年將以「台灣石虎」為新隊名征戰企業甲級聯賽。儘管全季的營運資金仍在奔走中，卻也有老大同人及時送暖，過去兩年效力企甲冠軍隊南市台鋼，目前擔任保險經紀人，堪稱「最強斜槓足球員」的後衛陳彥睿，就選擇在老東家最艱困的時刻回鍋。

「大同是首善之區歷史最悠久的球隊，這樣消失真的很可惜，某種意義代表台灣在退步。」陳彥睿不希望大同隊消失，相信新的台灣石虎能夠延續大同精神，再創佳績，「這也是為了讓未來踢球的小朋友們，相信足球能帶給他們希望。」

大同足球隊教練強木在感謝各界支持，讓這支老牌隊伍能夠翻開新頁，繼續在綠茵征戰。（李弘斌攝）

陳彥睿從銘傳大學畢業後，就加入大同足球隊，直到2015年才決定入伍當職業軍人。但他始終放不下對足球的熱愛，2019年開始在休假時間為台鋼踢企甲，退伍後雖然轉戰壽險領域，仍維持甲組足球員的身分，只是今年將重返老東家，今天現身大同足球協會的臨時會員大會，以會員身分參與理監事補選與更名。

事實上，當去年11月傳出母企業不再贊助，大同足球隊面臨的應該是其他球隊的挖角，然而不僅有陳彥睿雪中送炭，原本的固定班底也大多留了下來，關鍵是老教頭強木在希望球員給他一些時間，尋求企業支持保住球隊。隊長李品賢說，隊友並肩作戰的革命情感，正是大同足球的精神。

大同足球隊球員以會員身分參與大同足球協會的補選及更名，圖為前鋒陳柏豪協助會員投票補選監事。（李弘斌攝）

「從我們進來的時候，就有比我現在歲數還老的學長都繼續在踢，加上強教練又特別照顧球員，大家才一直留在大同。」李品賢說，自己從大學就加入大同，已經8、9年了，還希望繼續踢下去，「我沒想過找其他球隊，也很感謝各界的支持與幫忙，很開心球隊還可以繼續維持下去。」

事實上，14日參與臨時會員大會的「大同人」，不只是攸關足球生涯的現役球員，還有目前仍在大同公司服務的退役球員許人丰、陳重志等，也投下選票幫助大同足球翻開新頁、讓學弟們可以繼續踢球。這種精神也呼應了球隊的新任理事長苗博雅所言，一個足球俱樂部不只有理念和靈魂，「球員才是把俱樂部的理念跟靈魂實踐出來的人。」