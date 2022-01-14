美國緬因州奇觀回來了!根據《今日美國》 (USA Today)周二(14)報導，緬因州普雷桑普斯科特河(Presumpscot River)上出現巨大的白色冰盤，遠看就像完美的圓形漩渦，時不時轉動，還有人稱它為「河川版麥田圈」。

這條長42公里的普斯科特河流是當地重要命脈，為區域內主要水資源來源以及運輸通道。

韋斯特布魯克(Westbrook)當局隨即在臉書上分享照片，還鼓勵市民們踴躍分享這難能可貴的景象，好讓全世界更多人知道這個消息。當局也提醒，「千萬不要擅自闖入河流，我們無法保證表層的冰是否安全。」

然而，很多人好奇巨大冰盤到底如何形成?根據《國家地理》(National Geographic)文章提到，1997年英國皇家氣象學會（RMetS）一篇論文推測，由於河水在一塊塊冰的周圍產生了漩渦，慢慢的侵蝕它，直到周圍變得光滑成圓形。

2016年，美國物理學會(APS)出版的期刊推測，河流是助長冰盤形成的主因，而河水的溫度變化則是產生漩渦的關鍵，溫水的密度較低，當冰塊融化和下沉時帶動河水，使冰盤持續轉動。水的溫度愈高，冰盤轉動的速度也會提高。

緬因州第一次出現巨大冰盤是發生在三年前(2019)，在當時就引起國際間的矚目。

冰盤的出現不禁令人讚嘆大自然的鬼斧神工，如曇花一現，難怪民眾爭相一睹風采。不只美國東北方的緬因州，往南走來到華盛頓，甚至位於歐亞大陸北部的俄羅斯都曾發生過此奇景。