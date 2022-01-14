亞太美國學校創辦人暨校長朱家明10多年前在新竹開始展開一場顛覆傳統教育的希望工程，她說，外界看亞太美國學校，多會注重升學成績單，但亮眼榜單不是因訓練學生考高分，而是引導他們面對自己、挑戰自己、克服自己難關。天下文化將朱家明教育理念撰寫成書，14日在松山車站3樓蔦屋書店舉辦《放手讓孩子飛》新書分享會，公益平臺文化基金會董事長嚴長壽、新北市副市長劉和然到場支持，劉宥彤也以家長身份出席分享。

書中提到，從小接受台灣教育的朱家明，一直走在「好學生」的軌道上，直到30年前，跟丈夫一起出國唸書，美國的教育和文化，帶給她全新啟發，以前從小被訓練「要乖、要聽話」的她很驚訝「原來勇於發聲，不該只是知識分子的專利，更不可以因為身分和階級，抹殺一個人的發聲權利。」

Pacific American School（亞太美國學校）剛成立時，很多人不看好我們，但好口碑慢慢傳開，越來越多學生加入，有些家長仍有著升學至上的傳統心態，要求學校給學生多出作業、多寫測驗卷，曾有家長衝進校長室跟她大吵「我說要多考試就要多考試！」

但朱家明告訴家長，教育的目的不是考高分，學校應該扮演引導者，讓孩子自發學習，會主動去研究、理解、吸收、解決難題進而融會貫通，PAS沒有校排名，2021 學年起，更進一步針對小學一到五年級學生取消傳統A、B、C等級成績評量，改成只給評語，強調孩子不同質性，專注孩子學習能力，發掘孩子不同興趣、專長和弱項。

「我最享受的，不是帶著他們申請到明星大學，而是在這兩三年的歷程中，慢慢挖掘出每個孩子的特質，讓他們展現獨一無二的潛能，一步步打磨，一步步發光」朱家明說。

朱家明今天在分享會上指出，以前家長會找好老師、好學校，因為以前老師跟學校是學習主體，但現在數位世代就有無限爆炸性知識，很多領域都是30年前沒有聽過的，現在學習方式重點要培養孩子面對未來的能力。

朱家明說，很多孩子不斷補習、練習相同的題目希望可記起標準答案考高分，卻沒有時間學習有興趣的東西，但無法適應傳統框架的孩子就是失敗嗎？且沒有機會經歷失敗，怎麼發展思辨與研究能力？用同一個標準學習，做一樣的事、思考一樣的事，怎麼面對千變萬化的社會？

朱家明說，沒有不愛讀書的孩子，只有找不到興趣的孩子，教育要誠心面對每個孩子不同，支持孩子獨特性，鼓勵他們開發潛能「大人先改變，小孩的未來才會不一樣」。

嚴長壽表示，台灣中學6年課程，高三跟國三都在準備考試，全世界都在往前走，台灣卻堅持追索先前的知識，真實世界要往前邁進，朱校長的書大家都很有感觸，希望父母更大膽放手讓孩子飛，希望教育可以變得不一樣。

劉和然也說，太多人會找問題，但誰能提出解決問題方法？給孩子找到學習到解決問題的能力，才是首要任務。