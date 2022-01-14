民進黨立法院黨團總召柯建銘今邀集黨團立委及行政院官員會商，討論福島食品進口解禁議題，引發關注。柯建銘晚間表示，福島食品問題一定要面對，後續會跟在野黨、民團溝通，沒有時間表，行政部門也會以科學標準嚴格把關。

柯建銘指出，福島食品議題不是今天才有，早在2017年就有，今天邀集黨籍立委與行政部會開會討論，主要原因是11日台日經貿會議開幕時觸碰到此議題，加上台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），目前只有台灣跟大陸全面禁止福島周邊食品進口的國家，因此黨團認為這個議題無法迴避。

柯建銘表示，福島食品議題沒有像美豬進口這麼敏感，既然外界已經開始討論，執政黨內部要先處理好，會在臨時會、農曆年前邀請黨團立委討論及說明政策。

至於何時會開放福島食品，柯建銘說，現在沒有時間表，按照程序先走，而這個議題需要黨團內部意見一致，與行政部門共同來面對，也會與在野黨及社會各界好好溝通。