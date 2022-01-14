彰化市光復路14日晚上7點23分發生轎車強烈撞擊車禍，白色轎車停在停車格，被撞得粉碎，初步調查沒有酒駕。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市光復路14日晚上7點23分發生轎車強烈撞擊車禍，初步調查沒有酒駕。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市光復路14日晚上7點23分發生轎車強烈撞擊車禍，初步調查沒有酒駕。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市光復路14日晚上7點23分發生轎車強烈撞擊車禍，白色轎車停在停車格，被撞得粉碎，初步調查沒有酒駕。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市光復路14日晚上7點23分發生轎車強烈撞擊車禍，33歲蔡姓駕駛紅色馬自達轎車，衝上停在路邊停車格白色轎車，強烈力道衝擊，白車彈起，車門被撞得粉碎，肇事紅轎車則安全氣囊也爆開，汽油流瀉一地，在路邊黃色燈光照耀下，宛如血流成河，讓人觸目驚心。

「是酒駕價、競速，還是新手駕車？兩輛車看起來都超新，太可怕了」這起慘烈的車禍看得嚇死人，紅車撞擊白車後，也彈到車道另一邊，兩車一旁機車格的機車如保齡球瓶，被打到東倒西歪， 掀起議論紛紛，年關到了，駕駛是怎麼了，要搶赴鬼門關嗎？

彰化警分局初步調查，78年次的蔡姓駕駛自小客車於光復路直行，他表示因為疲勞駕駛，不小心才撞路邊停車格內著自小客車，造成兩輛自小客車與10輛普重機車受損，蔡姓駕駛沒有酒駕。

現場雖然慘不忍睹，但還好安全氣囊爆開，蔡姓駕駛雖撞得天旋地轉，並沒有外傷，拒絕送醫，現場也無人受傷，吊車已抵達現場實施吊運，並通知清潔隊現場清理。