據大公文匯全媒體報導，香港行政長官林鄭月娥今天（14日）傍晚6時舉行記者會宣布，由於Omicron變異病毒株發展非常迅速，原定1月7日到20日適用的一系列收緊社交距離的措施延長2周，直到2月3日（年初三），包括餐廳下午6時起禁止內用、健身房等15類處所需要繼續關閉等。這段時間內所有大型活動都需要取消，包括配合農曆新年的年宵花市、新春市場、旅遊局原本安排的新春活動等。

林鄭月娥宣布，會繼續堅持「外防輸入」，原定由1月8日到21日針對8個國家實施的地區性航班熔斷機制需要延長多14日，到2月4日。

林鄭月娥預告，農曆年初四（2月4日）開始，除非疫情明顯轉差，將會逐步放寬受規限的處所營業，以「疫苗氣泡」方式運作。

港府於1月8日起，禁止8個國家或地區，包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國的民航客機赴港，曾經在該地區逗留的人士亦禁止登機赴港，措施原本持續至1月21日。