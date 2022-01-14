華夏科技大學三好校園實踐計畫，電機工程系蔡少宏老師與建奕科技業師曾建南經理於課堂帶來最新業界議題，並應用在指導同學製作節能專題作品。（華夏科大提供）

華夏科技大學三好校園實踐計畫，電機工程系蔡少宏老師與建奕科技業師曾建南經理於課堂帶來最新業界議題，並應用在指導同學製作節能專題作品。（華夏科大提供）

華夏科技大學三好校園實踐計畫，電機工程系蔡少宏老師與建奕科技業師曾建南經理於課堂帶來最新業界議題，並應用在指導同學製作節能專題作品，提升「能源與節能技巧」的節能意識，使學生的專題作品與業界最需要的技術結合，並於課堂實際示範完成之專題節能作品。

活動過程中，黃同學表示：「學習到節能相關的程式專題製作與撰寫，很開心所學的知識能夠為環保貢獻力量，感到特別有意義」。蔡少宏老師提到：「本專題電表數據擷取節能電路，透過電表數據統計尖峰、半尖峰、離峰時間之用電統計，評估最佳契約容量以及二段式時間電價與三段式時間電價之差異，並可配合政府推動「時間帶調整」之節能政策。」 透過此活動，進而帶給華夏科技大學電機系學生充實又實務的產業經驗與專業技能的學習。

華夏科大電機系主任蘇秋紅也表示：「華夏科大電機系整體的課程設計中，透過這樣活動的安排設計活潑的教學方式，藉由業界專家引入新知，吸引學生更高的興趣與讓學生了解能源實務的實際應用」。

華夏科大副校長蘇聖珠更指出：「台電目前積極發展數位電表數據來管控每個時段的用電量，與推出時間電價方案，不同時段提供不同的用電成本計算，來幫助使用者培養用電習慣」。華夏科大實際帶領學生接軌業界所需的人才能力培育，期望學生也以所學在生活中落實節能。