女星梁又琳因接拍廣告和MV出道，2002年時還是用本名梁淑慧參與電影《藍色大門》，在桂綸鎂和陳柏霖身邊演技也不遜色，之後開始以藝名梁又琳出演多部電視劇，其中以和林依晨、楊謹華主演的《我的秘密花園》系列最有名；梁又琳在嫁給大陸演員趙錦燾後，陸續生下2個女兒，最近透露經過隔離40天，一家人要在杭州定居，她也分享住處風景照，幸福到粉絲也很替她開心。

現年39歲的梁又琳近年將生活和事業重心轉移大陸，2013年與男演員趙錦燾結婚，婚後夫妻倆育有2個寶貝女兒，過去她回台上節目也會分享婚後生活，像是疫情爆發後，一家人如何適應異地生活或兩岸之間往返等；而12日梁又琳在微博更新近況，透露一家四口終於在大陸杭州有自己的家，並喊話「幸福感滿滿」。

梁又琳日前分享杭州新家周遭的景色。(圖/ 摘自梁又琳微博)

梁又琳提到歷經住酒店40天，和2個女兒在不同城市隔離，終於回到在杭州錢塘江旁的新家，雀躍地介紹新家有多好，「一個多達33棟樓的大社區，社區內就是個濕地公園，社區外也是孩子們的學校，看來以後我就不用早起塞在車隊中送孩子上學了」，從字句中就能感受到她有多喜歡他們的新家。

梁又琳新家在杭州錢塘江旁。(圖/ 摘自梁又琳微博)

她也上傳多張新家周遭的景致，無論是濕地公園，還是錢塘江邊美景，看起來都十分壯觀又別有一番風味，讓許多網友也都替她有新家感到開心，紛紛表示「恭喜姐姐」、「環境好美，祝生活愉快」、「景色太美了吧」、「看到女神生活幸福、工作順利，挺好的」。