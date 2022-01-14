LINE Pay憑藉拓展用戶及支付場景兩大發展引擎在支付市場穩踞行動支付龍頭，全台用戶數達千萬戶、合作支付據點超過34萬處，14日宣布推出全新商店管理後台「好夥伴」App，助力店家加速數位轉型、掌握商機。

首波開放LINE Pay實體合作商店使用，凡使用收款QR Code、POS串接掃描結帳或申裝LINE Pay mini之LINE Pay實體合作商店，即可透過手機於「好夥伴」App單一平台快速掌握多樣化的商店管理功能及行銷工具，包括即時查詢交易撥款紀錄、輕鬆設定管理權限、編輯商店宣傳圖文、迅速申請商戶貸款等優勢，協助合作夥伴自金流、人流、資訊流多面向導入行動優勢，奠基於蓬勃成長的LINE Pay千萬用戶，續創營收高峰。

LINE Pay「好夥伴」App透過優化商店後台管理的體驗細節，讓店家使用手機即可輕鬆操作、隨處可用、享受便利的收款方式與商店管理功能，新服務上線具三大特點：

1.交易操作更即時：無論是查詢交易撥款紀錄，完成交易全額或部分退款，甚或提供7日平均交易額、半年總交易額等多樣化的營收報表產製，店家皆可透過手機掌握交易趨勢，付款、撥款、退款等資訊一目瞭然。

2.服務整合更輕鬆：將店家所需相關功能皆整合至「好夥伴」App，包括LINE Pay「合作通路」內商店宣傳的圖文資訊編輯，或不同級別管理者的權限設定，已綁定的管理者可使用LINE帳號登入後台，依據權限設定共享便利的操作體驗，店家管理更輕鬆、更迅速、更同步。

3.商戶貸款更迅速：店家至「好夥伴」App一鍵即可連至LINE Pay商戶貸款專區，快速掌握LINE Pay與銀行精選的商戶貸款方案，集結快速申貸、免開辦費、彈性還款、超低優惠年利率等優惠方案，幫助店家能靈活運用營運資金，提前部署行動支付商機與業務發展。

LINE Pay表示，作為合作夥伴的強力後盾，LINE Pay持續提供最完善的行動支付服務，致力帶動店家營收成長。自支付服務的優化、行銷導客的支援、合作通路的功能升級、再銜接商店後台「好夥伴」App的全新上線，LINE Pay始終秉持以合作夥伴的需求為核心，藉助廣大用戶基礎與服務創新的優勢，持續優化支付體驗細節，努力打造更多元、便捷、聰明的全方位支付服務。