回顧2021年主要債券市場表現誰勝出？結果以高收益債券類別表現最佳，其中又以美元高收益債券以5.36％報酬率，拿下年度績效冠軍。

瀚亞投資表示，看好2022年美國為主的美元高收益債券市場基本面樂觀，有機會再交出耀眼成績單，債息與資本利得雙重收益來源可期。

根據統計，2021年全年美元高收益債指數上漲5.36％，奪下債券市場績效冠軍，歐元高收益債券則以3.35％的表現居次，為少數獲得正報酬的債券類型；而具防禦特質的美國公債、美元投資等級債，去年報酬率分別走跌2.38％、0.95％。至於新興市場債券部分，新興美元債、新興主權債、亞洲高收益債分別下跌0.79％、3.02％、17.54％，績效分歧較大。

若從殖利率角度來看，美國高收益債券殖利率為4.9％，以目前市場利率來看相當具有吸引力；新興美元債和新興主權債，殖利率亦有5％和4.49％，維持在4％以上水準。另一方面，現階段亞洲高收益債券殖利率高達12.27％，惟就基本面來看，大陸房地產債務疑慮尚未完全結束，想逢低進場的投資人，需衡量自身承受度及相關風險。

瀚亞投資-美國高收益債券基金研究團隊指出，美國高收益債券基金在2021年的良好表現，主要受益於該資產搭上經濟復甦題材，加上債券信用評等調升支撐下，可提供固定收益投資人債息收入跟債券價格上漲的雙重收益來源。儘管就利差角度來看，美國高收益債券評價面並不便宜，所幸2021年第四季的市場波動帶來許多投資機會，看好能源與休閒娛樂產業未來有補漲空間。

展望美國高收益債券後市，瀚亞投資認為，觀察到美國疫苗接種率持續上升，推估美國將能避免因為新一輪COVID-19爆發導致大規模封鎖，美國企業可望持續朝邁出復甦腳步，並進一步推動美國高收益債券市場表現。