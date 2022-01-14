第一銀行深耕網路社群多年，為了與民眾更加貼近，透過社群平台分享銀行好康、理財快訊及生活化主題外，也提供多元社群金融應用，如粉獅幣集點平台、發票兌獎、帳務通知及分行取號等創新服務。適逢農曆新年前夕，為了回饋客戶更推出「獅來運轉」新春活動，即日起至2月8日止，只要綁定LINE個人化服務就可以輕鬆參加抽獎，讓民眾提前為農曆新年搏個好彩頭。

「獅來運轉」分為兩波活動，除了新春早鳥限時抽虎年錢母、2022年小粉獅桌曆、小粉獅紅包袋及春聯，滿足民眾春節喜氣氛圍外，第二波將抽出Apple iPad mini 6、Marshall STOCKWELL II 可攜式藍牙喇叭、Nespresso Essenza Mini膠囊咖啡機等多項新春好禮。

此外，只要在IG上完成指定任務，加碼再抽限量小粉獅午餐袋，還有「好獅花生」LINE免費貼圖供民眾下載，前一萬名完成任務的好友更可獲得LINE POINTS 10點，結合年節主題提供民眾有趣且多樣化的社群互動及好康回饋。

第一銀行長期在推動環境永續上不遺餘力，為達成節能減碳之環保理念，於LINE官方帳號中還提供「2022年三款小粉獅電子賀卡」供民眾編輯心意並傳遞新春祝福，以歡送旺牛迎金虎。

第一銀行積極推動數位金融創新及深耕社群經營，LINE官方帳號已累積507萬名好友，Facebook粉絲頁也有71萬名粉絲，居金融業之冠，更持續透過IG、Youtube與不同客群互動，並於2020年獲得行銷傳播傑出貢獻獎「年度傑出廣告主-自媒體銀獎」肯定。未來除持續優化社群平台功能，也將串聯更多生活場景推出專屬優惠，以建構更完整的社群金融點數生態圈，滿足民眾對金融服務之期待。