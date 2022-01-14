（祈求城隍夫人庇佑新選擇，《幸福鞋香包一卡通》。圖／一卡通公司提供）

新年到，民間信仰到廟裡祈福點燈，求平安符，祈求一年闔家平安順遂，是一年復始重要的民間活動。疫情期間大家嚴陣以待，台北霞海城隍廟與一卡通公司持續合作，提供民眾線上點燈服務，協助民眾線上完成祈福儀式，減低風險。

此外，祈求城隍夫人庇佑家庭和樂的幸福鞋，現在有了新選擇，台北霞海城隍廟與一卡通公司合作推出的《霞海城隍夫人幸福鞋香包一卡通》，展現時代新意，更具實用性、更貼近生活。即日起也應景提供民眾現貨購買，滿足大家新年祈福及送禮需求。

疫情後為減少接觸，許多廟宇民俗活動紛紛新增線上祈福服務，透過線上服務可服務的信眾範圍更廣，不僅省時便利，還可降低接觸風險。一卡通公司與台北霞海城隍廟繼去年農曆五月合作「梁皇祝壽法會」線上報名及一卡通MONEY(原LINE Pay Money)電子支付服務後，更陸續新增平安燈、光明燈、財利燈及元辰燈等祈福儀式線上服務，全台民眾可把握機會多加利用。

落成迄今已超過一百六十年的台北霞海城隍廟，除城隍爺的神跡及月下老人祈求姻緣的靈驗讓人傳誦外，另祈求城隍夫人一雙夫人鞋守護家庭和樂，更是眾所周知的民俗活動。現在除了祈求傳統的幸福鞋護佑家庭外，現在還有新選擇，台北霞海城隍廟與一卡通公司合作推出《霞海城隍夫人幸福鞋香包一卡通》，跳脫城隍夫人幸福鞋的樣貌，注入時代新創意，以城隍夫人知名的幸福鞋形象，重新設計成愛心形狀的香包一卡通，由大稻埕知名的繡花衣鞋名店「小花園」負責刺繡工藝，細緻的緞面刺繡手感，繡有花語為祝福家族繁榮昌盛和幸福美滿的君子蘭，內層還特別包覆城隍夫人祈福香灰，散發淡淡的茉莉清香，隨身攜帶猶如城隍夫人的庇祐常伴左右，守護家庭幸福美滿。

農曆年後緊接著就是2月14日西洋情人節的到來，《霞海城隍夫人幸福鞋香包一卡通》喜氣的樣式，不論是自用祈求家庭和樂，或是送禮祝福親友幸福美滿，都是一份深具意義的好禮。卡片先前是採預購方式，目前已全部監修製作完成，預購商品也陸續趕在過年前送至民眾手中。

現貨將於2022年1月15日上午10點起上架至一卡通合作電商平台，momo購物網、PChome 24h購物、JollyBuy有閑、蝦皮商城、東森購物、森森購物、蝦皮超市等，每個售價520元，有興趣的民眾可提早下單購買，才有機會在農曆年前收到商品。