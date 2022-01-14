近來屢傳外送員交通事故，除造成外送員職業災害外，並損及路人交通安全，勞動部職安署為強化外送平台業者合理派單管理機制，避免接單搶快，6日邀集優食台灣、富胖達、小蜂鳥國際物流等3家主要平台業者與交通部及內政部警政署共同研商，除要求平台業者檢討改善派單機制，減少外送員超速搶快、違規轉彎、闖紅燈等造成交通事故之機率外，後續將實施加強稽查，並規劃於「重大職災公開網」公布平台業者外送員發生重大交通事故致死案件相關訊息，以督促業者有效管理外送派單機制。

職安署進一步說明，為督促業者落實外送作業安全管理，促使外送員遵守交通法令規定，以降低職業災害，推動之重點事項如下：加強外送平台合理派單稽查：會同地方勞動檢查機構對外送平台業者實施稽查，督導業者是否訂定有效之危害防止計畫，及落實「一定時間內之合理派單數」、「超速警示」、「違規肇事停權」等合理派單機制。對未依規定辦理者，依職業安全衛生法相關規定論處。

查有缺失者併移請交通部主管機關查處：對業者未落實合理派單之稽核缺失，均移請交通部(公路總局)依道路及貨物運輸相關法規查處。

透過工會宣導交通安全：促請各外送平台工會向會員宣導應加強注意運送過程交通安全，切勿違規搶快。公布外送員重大職災事故：對平台業者所屬外送員發生重大交通事故致死案件，納入「重大職災公開網」公布事項，以督促業者強化管理機制。

職安署表示，會持續與交通部公路總局合作，共同督促平台業者重視風險管控，預防外送超速或違反交通安全規定，並落實執行道安教育訓練，使外送員及用路人交通風險降至最低。