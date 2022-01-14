據消息透露，美國總統拜登擬任命前聯準會（Fed）女性理事拉斯金（Sarah Bloom Raskin），出任專門監管銀行的副主席，另外提名2位非裔經濟學家填補理事空缺。Fed將因拜登此番人事布局，組成有史以來最多元的領導階層。

拉斯金曾當過4年Fed理事，然後2014年到2017年期間擔任財政部次長。拜登任命拉斯金接替負責金融監管的副主席奎爾斯（Randal Quarles），預料拉斯金對華爾街的立場會更強硬。奎爾斯已於去年底卸任。

拜登提名拉斯金，料使民主黨進步派備感振奮，他們當中有人反對現任Fed主席鮑爾連任。進步派要求Fed在監管金融巨頭上，採取更強硬的立場，並大膽應對氣候變遷引發的金融風險。但拉斯金曾呼籲Fed積極因應氣候變遷問題，可能引來共和黨人反對。

拜登也提名2位經濟學者擔任Fed理事，分別為密西根大學經濟暨國際關係教授庫克（Lisa Cook）及北卡羅萊納州戴維森學院教授傑佛遜（Philip Jefferson）。

庫克將成為首位出任Fed理事的非裔女性。傑佛遜則是史上第4位入列Fed理事的非裔男性，也是逾15年來第一人。

拜登提名的人選若順利獲參議院認可，代表成員7名的聯邦準備理事會，將破天荒出現4名女性理事。目前聯準會僅有6名理事，全數是白人，男性占4位。

拉斯金及拜登早前提名的另一位副主席布蘭納德（Lael Brainard），將雙雙接替前總統川普任命官員的遺缺。未來Fed的7席理事中，5人是由拜登任命。

熟悉內情人士透露，白宮13日（周四）晚間將拜登提名人選送交參院。此最新人事任命案，有助兌現拜登強化Fed高層背景多樣性的承諾，形成108年歷史以來種族、性別最多元的聯準會。

哈佛大學教授卡茲（Larry Katz）指出，這顯然是Fed高層重新洗牌，這組具開創性的全新提名人選，可望為聯準會帶來重要的觀點和表述。