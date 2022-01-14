桃園機場群聚案讓Omicron深入台灣社區，本土個案不斷增加，後續中壢聯邦銀行群聚案也持續擴大，但今天(14日)新竹竹北大遠百試營運，仍吸引了眾多人潮，開門前就已經有千人在排隊，現場照片曝光，讓網友嚇傻，直呼「天佑台灣」、「真的沒在怕」。

竹北大遠百試營運，儘管非例假日，但仍湧入成千上萬民眾前往朝聖體驗，還沒開門就有數千人在外排隊，人龍圍繞場館一圈，官方預估首日造訪民眾至少有3萬人。

現場排隊照片曝光，擠得水洩不通，讓網友直搖頭，表示疫情若爆發真的不意外。(圖／新竹爆料公社)

但如今本土疫情險峻，有網友將遠百門口排隊照片上傳到《新竹爆料公社》後，引發擔憂，不少人紛紛留言直呼：「疫情現在這麼嚴重，真的是不怕死」、「夭壽，這就算爆了也不奇怪」、「為醫護人員感到心寒」、「天佑台灣」、「只要有一個確診者在裡面，真的就GG了」、「新竹足跡那麼多還敢到處跑」、「大家是都不用上班嗎」、「竹北人是不是全台最強悍」、「在新竹，任何事物都能造成排隊，連想吃個麥當勞都會排到懷疑人生」。

Omicron狂燒社區，醫療應變組副組長羅一鈞就表示，隨著案17701定序出爐，與先前的桃機、銀行群聚、防疫計程車司機、中興院區護理師都不同，研判目前至少有4種定序的Omicron在流竄。