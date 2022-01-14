✔ Un día como hoy

En 1984, y con 18 habitantes, se inaugura la Villa Las Estrellas, ubicada en la Base Aérea #Antártica "Presidente Frei", puerta de entrada al continente blanco.#AviaciónNacional@MinDefChile pic.twitter.com/Vl14Twfcis — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) April 9, 2021

世界上許多地方擁有自己的獨特居住規定，如《紐約郵報》（New York Post）13日報導，位於南極洲上的埃斯特雷亞斯鎮（Villa Las Estrellas），由於與最近的醫院距離超過625英里（約1005.8公里），因此要求居民入住前須割除盲腸，以避免出現盲腸炎時因無法進行緊急手術而喪命。

根據報導，埃斯特雷亞斯鎮位於南極洲喬治王島（King George Island）的智利總統傅萊儀南極基地（President Eduardo Frei Antarctic Base），是該州唯二的平民定居地之一，居民除了研究人員和維持基地運作的軍人之外，大多為上述人員的家眷。

埃斯特雷亞斯鎮只有14棟房屋，包括銀行、郵局、小型學校、健身房、教堂，以及一間簡陋的紀念品商店。與另一個南極平民定居地的阿根廷研究基地埃斯佩蘭薩站（Base Esperanza）相比，埃斯特雷亞斯鎮的居住人口較多，夏季時可能有約100多人居住，但當冬季寒風來臨，居民便會大幅減少，因為當地冬季氣溫可降至攝氏零下70度以下。

埃斯特雷亞斯鎮有一條罕見的居住規定，即居民在入住當地前，須提前割除盲腸，因為盲腸炎是一種須進行緊急手術的疾病，但當地與最近的醫院距離達上千公里；而同樣基於醫療資源理由，當地也建議居民不應於滯留期間懷孕。 另外，埃斯特雷亞斯鎮也不允許養狗，以免將疾病傳染給南極野生動物。

雖然環境簡樸，但《紐約郵報》指出，當地確實存在觀光業，民眾可到當地認識企鵝、進行雪地活動、觀賞極光等。