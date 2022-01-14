央視新聞報導，今天（14日）晚間，珠海市人民政府召開新聞發佈會，通報珠海市當前疫情防控形勢和疫情防控最新工作進展情況，截至目前確定陽性個案7例，基因測序初步判斷為Omicron變異病毒株。珠海從今日起展開全員核酸普篩，同時暫停飛往北京的航班。

★珠海暫停飛往北京航班

珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部14日發佈通告：確需離開珠海的，須憑粵康碼綠碼並持有24小時內核酸檢測陰性證明，自發佈之時起施行。根據該通告，即時起，所有從珠海機場乘機出發的旅客，在測溫和查驗健康碼的基礎上，須提供航班計劃起飛前24小時核酸檢測陰性證明，旅客可通過現場掃碼、刷身份證或提供紙質核酸檢測陰性證明進行驗證，否則將無法登機。

核酸檢測陰性證明的時效計算方法為：旅客乘坐航班的計劃起飛時間-核酸報告顯示時間＜24小時。對於採樣時間和檢測時間均顯示的核酸報告，以檢測結果出具時間為準。

此外，根據民航疫情防控要求，自1月14日起，珠海機場出發前往北京的航班全部取消。

★珠海今日起展開全員核酸普篩

據「珠海發佈」官方微信消息，為保障人民群眾生命安全和身體健康，珠海市定於2022年1月14日開展全民核酸檢測工作。