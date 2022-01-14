外傳民進黨政府醞釀開放日本核食輸台，對此，國民黨表示不反對安全無虞，對人體健康沒有危害的日本食品進口，但要求日本政府應提供福島附近縣市食品的風險評估分析報告、產地證明、官方的輻射證明文件，以及必要時配合我方派員赴日查廠等措施，若日本政府能以誠意，用科學及事實，向台灣保證日本進口食品的品質與安全，就不反對核食進口。

國民黨強調，將秉持嚴格監督，以科學為標準，強調標示文件的完整性，並要求政府在邊境嚴格把關查驗。同時，面對食安風險，人民有知的權利，要求民進黨政府應拿出誠意與完整資料和在野各個政黨、公民團體及社會大眾充分溝通，讓民眾可安心信任。如果政府無能做好溝通與管控，就沒有資格與權利開放日本福島附近縣市食品。

對於民進黨將核食與CPTPP掛鈎，國民黨指出，日前日台交流協會即稱「核食與CPTPP是兩回事」，而事實上，加入CPTPP並不是一蹴可及，而是有一段很長的自由化以及市場開放的過程，在勞權、環境與法制層面有諸多議題要處理。

國民黨舉例，比如工業產品、農產品的降稅，電信業、金融業的開放，相關的勞動、智財權法令的接軌等，這些都是政府還要繼續努力的工作項目，絕不是如一些人宣稱的那般簡單，好像開放日本福島食品進口，就能加入CPTPP。

國民黨提醒，CPTPP是11個國家間的貿易協議，事實上中國大陸先於台灣申請加入CPTPP，當時即有多國表態支持中國大陸，若台灣開放日本福島食品進口，日方能夠保證將與其他10個會員國協調，推動台灣入會，台灣才有開放的必要，若台灣未能得到加入CPTPP的保證，就要食用可能有安全疑慮的核災食品，台灣人情何以堪？