參考消息網引述英國《金融時報》當地時間13日消息，在大陸提出強烈反對後，總部位於美國華盛頓的海軍武官協會已經改變了允許台灣地區加入的決定，其會費也被退回。
報導稱，海軍武官協會去年夏天同意了台灣的入會申請，並邀請3名台灣軍官參加去年9月8日的一場活動。對此，大陸提出強烈反對，要求海軍武官協會取消相關邀請，並把「台灣」從成員名單中去掉。
據報導，海軍武官協會主席、西班牙海軍武官戈麥斯一開始拒絕大陸的要求，但後來該協會還是決定取消邀請，並告知台灣方面它無法成為會員。
參考消息網引述英國《金融時報》當地時間13日消息，在大陸提出強烈反對後，總部位於美國華盛頓的海軍武官協會已經改變了允許台灣地區加入的決定，其會費也被退回。
報導稱，海軍武官協會去年夏天同意了台灣的入會申請，並邀請3名台灣軍官參加去年9月8日的一場活動。對此，大陸提出強烈反對，要求海軍武官協會取消相關邀請，並把「台灣」從成員名單中去掉。
據報導，海軍武官協會主席、西班牙海軍武官戈麥斯一開始拒絕大陸的要求，但後來該協會還是決定取消邀請，並告知台灣方面它無法成為會員。
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