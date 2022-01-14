華夏科大辦理一場大學生與樂齡學生共學，促成青銀兩代之相互理解共處，激盪對生命的價值創新。（華夏科大提供）

華夏科大辦理一場大學生與樂齡學生共學，促成青銀兩代之相互理解共處，激盪對生命的價值創新。（華夏科大提供）

華夏科大辦理一場大學生與樂齡學生共學，促成青銀兩代之相互理解共處，激盪對生命的價值創新。（華夏科大提供）

華夏科大辦理一場大學生與樂齡學生共學，促成青銀兩代之相互理解共處，激盪對生命的價值創新。（華夏科大提供）

華夏科技大學位於新北市中永和區，深耕在地55年，積極參與在地發展，貢獻研發專業協助地方永續發展。華夏科技大學副校長暨大學社會責任計畫主持人蘇聖珠表示，該校善盡大學社會責任，實踐社區關懷，將大學的學術研發專業知識，注入地方、帶動社區成長，也活絡地區間的交流互助，培育人才同時也促進人才在地方服務創業。

華夏科大自99年獲得教育部樂齡大學計畫迄今十餘年，且自107年起獲教育部大學社會責任實踐計畫，多年來持續在中和南勢角地區持續推動樂齡學習，利用大學場域串起青銀共課共學，促成青銀兩代之相互理解共處，激盪對生命的價值創新。

華夏科大表示，為讓學生經歷人生中不同過程，特邀請悅富人生事業集團陳霈茹教練帶領財富流20位教練，辦理一場大學生與樂齡學生共學，展開人生40年歲月的生命推盤。

推盤活動中，樂齡學生學習重新檢視自己每個生命階段的決擇，透過模擬練習讓兩代互相理解生命中機會的掌握，活動中也學習在團隊中互助共好成就彼此，在活動中強化自己內在成長動機，同時建立合適的外在動機，勇於跳出舒適圈。

一位樂齡學員特別提到，登陸外星球是一輩子不敢想的夢，在此次活動中，靠著同團夥伴的支持，成功達標，這種合作及互相支持的感覺得溫暖，而達成目標也是超出她原本的預期。另外樂齡學員表示，過程中讓他覺得開心。大學生則表示走到結婚和生子有種奇妙的感覺，也發現結婚後的報表變化，走入逆流也可以翻盤人生不用害怕，另一位同學分享，他不到30歲就成為有錢人，但竟然破產，這個讓人覺得錯愕，很激動，值得想一想真實人生若發生

本次活動中，50位在人生不同階段的學生，在教練團隊帶領下，跟著蘇聖珠副校長，一起闖過人生關卡，也一起圓人生在努力的夢想。