總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士論文被質疑造假，總統府發言人張惇涵曾回應稱，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」。資深媒體人彭文正認為，倫敦大學留了兩個伏筆，稱倫敦政經學院網路有蔡英文的論文，但避開論文是什麼時候弄的；另外還提及這個是不是論文？你可以去讀一下倫敦政經學院的一篇聲明。

針對蔡英文論文門，彭文正14日在中天新聞《論文門開箱》節目中表示，1月11日有一位同學去問了倫敦大學，倫敦大學一封回信上稱，「我們沒有出過這本論文」。1983年所有論文都是倫敦大學出版，它卻沒有，它還加碼說，「我不但沒出版，我們也沒有實體的論文，口試委員沒有送東西到我們這裡來，所以就沒有實體的東西，於是我們也沒有出版它，因你東西沒送來，怎麼出版。」該同學繼續問出版日期，倫敦大學則回說，「別再問我了，我從來沒收到，我既沒有收到，我哪來的書、我哪來的出版？」

彭文正認為，倫敦大學留了兩個伏筆，還貼出一個連結︰第一個是倫敦大學說，倫敦政經學院網路有她的論文，但它避開論文是什麼時候弄的；第二個還提到，至於這個是不是論文？你還可以去讀一下倫敦政經學院的一篇聲明。彭文正接著指出，也就是2019年10月8日的那篇聲明。

主持人許甫問到，倫敦大學這個回應，會成為彭P接下來的官司一個蠻有力的證據，會把它呈上去嗎？彭文正回答說「會」。

彭文正表示，1月11日倫敦大學說話了，它講了快兩年，要求證LSE。如今他被起訴、甚至被通緝，所有的根據都是LSE，現在卻弄了這麼荒唐的事情，要不要出來解釋一下。