台中市秋紅谷生態公園占地3公頃多，園區內有湖泊、觀景橋、綠樹扶疏。（盧金足攝）

7期商辦百貨林立、台中國家歌劇院、秋紅谷生態公園皆位於此，區域發展完整。（盧金足攝）

聯聚建設最新建築力作「聯聚瑞和」位於秋紅谷生態公園首排，坐擁7期景觀豪宅優勢。（盧金足攝）

台中2021年十大豪宅排行榜揭曉，其中有8棟在7期新市政中心，位於七期秋紅谷生態公園第一排的「聯聚瑞和大廈」，以均價71.4萬元成為台中新豪宅王，其中42樓每坪單價84.5萬元，更創新7期毛胚屋單價紀錄。

台中十大豪宅社區中，有8棟皆位於7期新市政中心，顯示7期穩居台中富豪聚落，台中是台商的大本營，受惠於台商回流，近年又有中部科學園區、精密機械科技創新園區開發，為豪宅市場提供強勁撐盤力道。

最新公布的豪宅排行榜中，「聯聚瑞和大廈」名列第一、名列第三的「聯聚信義大廈」屋齡雖已13年，仍維持穩定高單價不墜，為豪宅榜中的長勝軍，突顯其均質化規畫，買盤長期認同，口碑加持打破屋齡與房價的慣性。

高居排行榜之冠的「聯聚瑞和大廈」，樓高43層172.8公尺，為中部最高住宅大樓，產品規畫為雙併165、330坪，緊臨占地3公頃的秋紅谷生態公園，園區內有湖泊、觀景橋、綠樹扶疏，隨著7期土地愈來愈難取得，大坪數毛胚規畫將絕版。

「聯聚瑞和大廈」戶數均值單純加上地段優勢，又是聯聚成立20年所推的代表作，吸引自住需求高資產族群，經典的米白色石材外觀，搭配明亮的大面窗，頂層琥珀色燈光，為台中天際線矚目新焦點。

建築設計吸睛，「聯聚瑞和大廈」更傳承品牌人文精神，考量住戶的使用需求，也要求友善社區，與城市共好。

聯聚瑞和大廈四周布置許多公共藝術及綠色活潑的行人廊道，以多層次綠植包圍，成人需張開雙手才能環抱的樟樹，在綠廊最頂端為行人遮陽，樹蔭下更設置奉茶水柱，傳承東方人飲水思源的文化精神；讓來往市民及周遭住戶散步經過時，感受到台中住居的舒適與優雅。

聯聚建設以美學理念與建築品質奠定品牌口碑基礎，「聯聚信義」是聯聚建設成立10週年時所設立的里程碑，「聯聚瑞和」則是聯聚20週年時所立下的理想實踐，花費長達7年時間的打造，是聯聚美學理念、設計哲學及生活體驗的呈現，即將落成完工，預期「聯聚瑞和」再創市場紀錄。

營建商持續看好7期房市走向，根據統計，2021年建商最愛買地的十大行政區，以台中市最為熱門，坐擁7期市政中心的西屯區排名第一，主因為7期重劃區經過30年的開發，是台中政經核心地帶。

7期商辦百貨林立、台中國家歌劇院、秋紅谷生態公園皆位於此，區域發展完整，加上品牌建商長期耕耘，豪宅林立街廓整齊。

台中市品牌建商中，聯聚建設專注於7期的發展，自1994年創立以來，14案皆集中於7期，與7期新市政中心共同發展，長遠布局眼光精準，最新建築力作「聯聚瑞和」位於秋紅谷生態公園首排，坐擁7期景觀豪宅優勢。