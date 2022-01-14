網路交友相當方便，但經常藏著陷阱！一名女網友分享，她的男友工作很清閒，起初相信對方是尋得一份爽缺，直到兩人經過一次爭吵後，她才發現對方不僅無業還啃老，甚至不否認自己要吃軟飯要靠她生活。奇葩的文章曝光在網路上引起熱議。

女網友在爆料公社App匿名公社發文，透露在交友網上認識31歲的現任男友，她發現對方空閒時間很多，曾委婉詢問對方難道都不用上班？男友則以工作時間很彈性，且老闆人很好等等理由回應，她也就相信了。

原PO表示，在兩人交往半年時，男友的母親不幸過世，此後男友便開始用各種藉口伸手向她借錢，每次借的金額3千至5千元不等，也從沒表示過何時會還錢，直到她拒絕再借，兩人大吵一架後才驚知男友其實無業在家啃老，活了31年從沒工作過，長期靠母親養，母親過世後才開始向她借錢。

原PO續指，她後來忍不住向男友說：「你現在是沒有媽媽可以啃老，就把腦筋動到女友身上？要我養你的意思？」結果男友毫不反駁，默認的態度再次弄斷她的理智線，她也忍不住痛罵吃軟飯的男友簡直刷新三觀。

文章發布在網路上後，網友在留言區熱烈討論，「趕快分手，他應該也是恐怖情人」、「神奇欸，這樣的都有女友。」、「快分快分，趕快跑」、「別去妄想改變一個人」；還有網友發現，原PO雖抱怨，但文中卻沒提及是否與男友仍在交往，不少網友紛紛猜測「他一定有過人之處。」、「他有什麼強人之處嗎？讓你這樣迷戀」。